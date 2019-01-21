21 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Yönetim Stancu önerisini reddetti
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Beşiktaş'ta sihay beyazlı yönetim menajerlerin teklif ettiği Stancu'ya ret cevabı verdi.
Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray'ın 2010-2011 sezonunda 5 milyon euro'ya aldığı ve son olarak Bursaspor'da oynayan Stancu menajerler tarafından siyah- beyazlılara önerildi. Ancak siyahbeyazlı yönetimin bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!