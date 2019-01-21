21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Yönetim Stancu önerisini reddetti

Yönetim Stancu önerisini reddetti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'ta sihay beyazlı yönetim menajerlerin teklif ettiği 'ya ret cevabı verdi.

'a sürpriz bir öneri geldi. 'ın 2010-2011 sezonunda 5 milyon euro'ya aldığı ve son olarak 'da oynayan menajerler tarafından siyah- beyazlılara önerildi. Ancak siyahbeyazlı yönetimin bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.
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