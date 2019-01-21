21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

"Bir forvet daha alalım"

‘Bir forvet daha alalım’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Akhisar'da taraftarların tepki gösterdiği , kötü futbolda Beşiktaşlı bazı yöneticilerin de eleştirilerine maruz kalmıştı...

Bu isimlerin yarınki yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirecekleri bildirildi. Burak'ın transferine de muhalif olan bu yöneticilerin Orman'a, "Burak'la lige devam eder ve birkaç maç daha bu kadar kötü oynarsa, tepkiler bize de yönelir. Forvet transferini ciddi şekilde düşünmeliyiz" diyecekleri bildirildi.
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