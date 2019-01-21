21 Ocak 2019, Pazartesi
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"Bir forvet daha alalım"
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Akhisar'da taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, kötü futbolda Beşiktaşlı bazı yöneticilerin de eleştirilerine maruz kalmıştı...
Bu isimlerin yarınki yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirecekleri bildirildi. Burak'ın transferine de muhalif olan bu yöneticilerin Orman'a, "Burak'la lige devam eder ve birkaç maç daha bu kadar kötü oynarsa, tepkiler bize de yönelir. Forvet transferini ciddi şekilde düşünmeliyiz" diyecekleri bildirildi.
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