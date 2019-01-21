21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

"Beşiktaş’a çok şaşırdık"

Beşiktaş’a çok şaşırdık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

'ın yer aldığı Avrupa Ligi grubundan 2. sırada çıkıp üst turda ile eşleşen 'de forvet oyuncusu , Beşiktaş'ın tur atlayamamasının şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

27 yaşındaki futbolcu, "Grupta şansımızı düşük görüyorduk. ve Genk favori takımlardı. Genk çıktığı ama bizim yükselmemiz sürpriz oldu. de zor bir rakip ama yine başarabiliriz" şeklinde konuştu.
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