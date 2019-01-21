21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Beşiktaşta BB Erzurumspor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 Giriş Tarihi: 21.01.2019

'in 19. hafta mücadelesinde 'u konuk edecek olan , bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa sunacak. Biletler 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.

Spor Toto 'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan , 2019 yılının ilk iç saha mücadelesinde 'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden ve öğrencilerinde hedef yine 3 puan. 19. hafta mücadelesinin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL
2. Kategori: 225TL
3. Kategori: 205TL
4. Kategori: 195TL
5. Kategori: 165TL
6. Kategori: 150TL
7. Kategori: 100TL
8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL

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