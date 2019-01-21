Babelden itiraf: Potansiyelimi gösteremedim

21 Ocak 2019, Pazartesi
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Babel'den itiraf: "Potansiyelimi gösteremedim"
Giriş Tarihi: 20.01.2019
Fulham'a transfer olan Babel, kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu.
Premier Lig'de hâlâ bir şeyler yapmak istediğini ve bu yüzden Fulham'a transfer olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, "Kariyerimde çok şey yaptım ancak bir parçam hala Premier Lig'de bitmemiş işlerim olduğunu düşünüyor. Benim için iyi bir meydan okuma olacak. Dürüst olmak gerekirse, bugüne kadar birçok farklı sebepten dolayı potansiyelimi yerine tam getiremedim" itirafında bulundu.
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