21 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Babel'den itiraf: "Potansiyelimi gösteremedim"

Babelden itiraf: Potansiyelimi gösteremedim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.01.2019

Fulham'a olan , kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu.

'de hâlâ bir şeyler yapmak istediğini ve bu yüzden Fulham'a olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, "Kariyerimde çok şey yaptım ancak bir parçam hala Premier Lig'de bitmemiş işlerim olduğunu düşünüyor. Benim için iyi bir meydan okuma olacak. Dürüst olmak gerekirse, bugüne kadar birçok farklı sebepten dolayı potansiyelimi yerine tam getiremedim" itirafında bulundu.
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