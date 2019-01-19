19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Vida cezalı

Vida cezalı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Siyah beyazlı ekibin Hırvat savunmacısı Vida BB Erzurumspor maçında görev alamayacak.

'ta maçın 86. dakikasında sarı kart gören Domagoj Vida, cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki stoper, önümüzdeki cuma günü Vodafone Park'ta oynanacak maçında forma giyemeyecek.
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