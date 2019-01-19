19 Ocak 2019, Cumartesi
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Burak Yılmaz sahada kaldığı 64 dakikalık sürede bir hayli etkisizdi. Tecrübeli oyuncu 28 kez topla buluştu, 12'sini kaybetti.
BİR TEK O ÇAĞRILMADI
Siyah beyazlı tribünler takımları sahaya çıktığında ilk 11'deki futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı. 10 kişi çağırılırken Burak Yılmaz'a tezahürat yapılmadı. Beşiktaşlı taraftarlar ardından yedeklerden Atiba, Güven ve Oğuzhan'ı çağırdı. Burak Yılmaz'a davet olmadı.
64 DAKİKA FORMA GİYDİ
Kartal'a 11 yıl sonra dönen Burak Yılmaz, Akhisar deplasmanında etkisizdi. Teknik direktör Şenol Güneş 64. dakikada 33 yaşındaki forveti kenara alarak yerine Kanadalı Cyle Larin'i sahaya sürdü. Burak Yılmaz ıslıklar eşliğinde kenara geldi.
Burak Yılmaz 11 yıl sonra...
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı Burak Yılmaz 4047 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.
33 yaşındaki futbolcu son olarak 21 Aralık 2007'de Manisaspor maçında oynamıştı. Manisa'nın diğer takımı Akhisar karşılaşmasıyla Beşiktaş'a dönmüş oldu. Kartal'dan sonra Manisa, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehir, Galatasaray ve Guoan'da oynamıştı. Trabzonspor'dan sonra Kartal'a geldi. Trabzonspor'da kadro dışı olduğu için tecrübeli futbolcunun maç eksikliği dikkat çekti.
Burak Yılmaz sahada kaldığı 64 dakikalık sürede bir hayli etkisizdi. Tecrübeli oyuncu 28 kez topla buluştu, 12'sini kaybetti.
BİR TEK O ÇAĞRILMADI
Siyah beyazlı tribünler takımları sahaya çıktığında ilk 11'deki futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı. 10 kişi çağırılırken Burak Yılmaz'a tezahürat yapılmadı. Beşiktaşlı taraftarlar ardından yedeklerden Atiba, Güven ve Oğuzhan'ı çağırdı. Burak Yılmaz'a davet olmadı.
64 DAKİKA FORMA GİYDİ
Kartal'a 11 yıl sonra dönen Burak Yılmaz, Akhisar deplasmanında etkisizdi. Teknik direktör Şenol Güneş 64. dakikada 33 yaşındaki forveti kenara alarak yerine Kanadalı Cyle Larin'i sahaya sürdü. Burak Yılmaz ıslıklar eşliğinde kenara geldi.
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