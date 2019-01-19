19 Ocak 2019, Cumartesi
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4 farklı isim çıktı
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Kartal, ikinci devrede ilk maçında 17. haftadaki kadrodan 4 farklı isimle sahada yer aldı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 17. haftada çıktığı Kasımpaşa maçı kadrosuna göre 4 değişiklikle çıktı. Akhisar karşısında Burak, Mirin, Caner ve Quaresma; cezalı Adriano, Atiba, Necip ve Mustafa'nın yerine sahada yer aldı.
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