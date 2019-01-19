19 Ocak 2019, Cumartesi
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Tecrübeli oyuncu doğru yerde pas istasyonu olarak Adem Ljajic'i rahatlattı. Maç boyunca yüzde 90'ı bulan pas isabetiyle Kartal'ın karşılaşmaya hükmetmesini sağladı. Medel mücadele sonunda mutluydu. Başarılı futbolcu "İyi bir devre arası kampı geçirdik. Bunu da sahada gösterdik. 3 puan bize moral oldu. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için hep çok çalışacağız" diye konuştu.
Pitbull göz açtırmadı
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Beşiktaş’ın ‘Pitbull’ lakaplı oyuncusu Akhisar karşılaşmasında yine görevini eksiksiz şekilde yerine getirdi. Yüzde 90 pas isabeti yakaladı.
Süper Lig'in 18. haftasında siyahbeyazlılar, Akhisar'ı dış sahada mağlup ederken sahanın en iyilerinden biri Gary Medel oldu. Şili'li orta saha oyuncusu Ege temsilcisine göz açtırmadı. Dorukhan Toköz ile birlikte kaptığı toplarla dikkat çekti. Josue ve Serginho'ya yaptığı şok presle Akhisar'ın oyun kurmasını engelledi. Gary Medel hücumun organize olmasında da etkiliydi.
Tecrübeli oyuncu doğru yerde pas istasyonu olarak Adem Ljajic'i rahatlattı. Maç boyunca yüzde 90'ı bulan pas isabetiyle Kartal'ın karşılaşmaya hükmetmesini sağladı. Medel mücadele sonunda mutluydu. Başarılı futbolcu "İyi bir devre arası kampı geçirdik. Bunu da sahada gösterdik. 3 puan bize moral oldu. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için hep çok çalışacağız" diye konuştu.
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