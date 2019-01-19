19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin'den takıma motivasyon konuşması: ‘Beşiktaş hırstır’

Caner Erkinden takıma motivasyon konuşması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

'ın yıldız sol beki , Akhisarspor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına seslendi.

Milli futbolcu instagram'da, " mücadeledir, hırstır, azimdir. Biz ilk devreden gerekli dersleri aldık. Şimdi Beşiktaş taraftarının da desteğiyle yine en yüksekten uçuracağız" ifadelerini kullandı.
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