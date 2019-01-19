19 Ocak 2019, Cumartesi
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Caner Erkin'den takıma motivasyon konuşması: ‘Beşiktaş hırstır’
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Beşiktaş'ın yıldız sol beki Caner Erkin, Akhisarspor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına seslendi.
Milli futbolcu instagram'da, "Beşiktaş mücadeledir, hırstır, azimdir. Biz ilk devreden gerekli dersleri aldık. Şimdi Beşiktaş taraftarının da desteğiyle Kara Kartalı yine en yüksekten uçuracağız" ifadelerini kullandı.
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