19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Atom karınca: Dorukhan Toköz

Atom karınca: Dorukhan Toköz
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

’ın orta sahasındaki çalışkan ismi Dorukhan, deplasmanında yine müthiş oynadı, harika bir gol attı.

Siyah beyazlılar ikinci devreye müthiş bir giriş yaparken de kaldığı yerden devam etti. 22 yaşındaki oyuncu, deplasmanında harika bir sergiledi. Orta sahada her zamanki gibi çok çalışkan olan Dorukhan Toköz, rakibi durdurmayı başardı. Onunla da kalmadı. Dakikalar 23'ü gösterirken güzel bir vücut feykiyle önünü boşalttı. Ayağının üstüyle meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in uzanamayacağı yere yolladı.

MAÇ SONU ALKIŞI ALDI

Dorukhan Toköz'ün mükemmel performansı siyah-beyazlıları mest etti. 90 dakika sonunda tribünleri 22 yaşındaki genç futbolcuyu çağırıp alkışladı. Teknik direktör de maç bitiminde Dorukhan'ı tebrik etti. Başarılı futbolcu "İkinci yarıyı bu şekilde açmak güzel oldu. Akhisar'a galibiyet için gelmiştik. Onu da alıp evimize dönüyoruz. Çok çetin maçlar oynayacağız. Tüm takım olarak bu sezon şampiyonluğu istiyoruz" dedi.

Dorukhan Toköz, 'ın deplasmandaki maçlarına damga vurmaya devam ediyor. Son 5 golün 2'sine etki etti. 1 gol, 1 asisti var.

'BİZİM MODRIC'

Beşiktaş taraftarları sosyal medyada Dorukhan Toköz'ün oyununu yere göğe sığdıramadı. Taraftarlar "İşte bizim Modric", "Dorukhan, Xavi ve İniesta'nın toplamından iyi" yazdı.

'EN'LERİ KAPATTI

Dorukhan Toköz, Aksihar maçındaki futbolcuyla farkını gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın en çok koşan, en çok top kazanan oyuncusu oldu. Müthiş futboluyla 7'den 70'e alkışı aldı.
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