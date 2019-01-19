19 Ocak 2019, Cumartesi
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MAÇ SONU ALKIŞI ALDI
Dorukhan Toköz'ün mükemmel performansı siyah-beyazlıları mest etti. 90 dakika sonunda Beşiktaş tribünleri 22 yaşındaki genç futbolcuyu çağırıp alkışladı. Teknik direktör Şenol Güneş de maç bitiminde Dorukhan'ı tebrik etti. Başarılı futbolcu "İkinci yarıyı bu şekilde açmak güzel oldu. Akhisar'a galibiyet için gelmiştik. Onu da alıp evimize dönüyoruz. Çok çetin maçlar oynayacağız. Tüm takım olarak bu sezon şampiyonluğu istiyoruz" dedi.
Dorukhan Toköz, Kartal'ın deplasmandaki maçlarına damga vurmaya devam ediyor. Son 5 golün 2'sine etki etti. 1 gol, 1 asisti var.
'BİZİM MODRIC'
Beşiktaş taraftarları sosyal medyada Dorukhan Toköz'ün oyununu yere göğe sığdıramadı. Taraftarlar "İşte bizim Modric", "Dorukhan, Xavi ve İniesta'nın toplamından iyi" yazdı.
'EN'LERİ KAPATTI
Dorukhan Toköz, Aksihar maçındaki futbolcuyla farkını gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın en çok koşan, en çok top kazanan oyuncusu oldu. Müthiş futboluyla 7'den 70'e alkışı aldı.
Atom karınca: Dorukhan Toköz
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019
Beşiktaş’ın orta sahasındaki çalışkan ismi Dorukhan, Akhisar deplasmanında yine müthiş futbol oynadı, harika bir gol attı.
Siyah beyazlılar ikinci devreye müthiş bir giriş yaparken Dorukhan Toköz de kaldığı yerden devam etti. 22 yaşındaki oyuncu, Akhisar deplasmanında harika bir futbol sergiledi. Orta sahada her zamanki gibi çok çalışkan olan Dorukhan Toköz, rakibi durdurmayı başardı. Onunla da kalmadı. Dakikalar 23'ü gösterirken güzel bir vücut feykiyle önünü boşalttı. Ayağının üstüyle meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in uzanamayacağı yere yolladı.
MAÇ SONU ALKIŞI ALDI
Dorukhan Toköz'ün mükemmel performansı siyah-beyazlıları mest etti. 90 dakika sonunda Beşiktaş tribünleri 22 yaşındaki genç futbolcuyu çağırıp alkışladı. Teknik direktör Şenol Güneş de maç bitiminde Dorukhan'ı tebrik etti. Başarılı futbolcu "İkinci yarıyı bu şekilde açmak güzel oldu. Akhisar'a galibiyet için gelmiştik. Onu da alıp evimize dönüyoruz. Çok çetin maçlar oynayacağız. Tüm takım olarak bu sezon şampiyonluğu istiyoruz" dedi.
Dorukhan Toköz, Kartal'ın deplasmandaki maçlarına damga vurmaya devam ediyor. Son 5 golün 2'sine etki etti. 1 gol, 1 asisti var.
'BİZİM MODRIC'
Beşiktaş taraftarları sosyal medyada Dorukhan Toköz'ün oyununu yere göğe sığdıramadı. Taraftarlar "İşte bizim Modric", "Dorukhan, Xavi ve İniesta'nın toplamından iyi" yazdı.
'EN'LERİ KAPATTI
Dorukhan Toköz, Aksihar maçındaki futbolcuyla farkını gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın en çok koşan, en çok top kazanan oyuncusu oldu. Müthiş futboluyla 7'den 70'e alkışı aldı.
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