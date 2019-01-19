19 Ocak 2019, Cumartesi
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Isimat Mirin beğenildi
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Vida ile uyumlu bir görüntü çizen Fransız, hamlelerinde başarılıydı.
Beşiktaş'ın PSV'den 350 bin euro'ya transfer ettiği Nicolas Isimat- Mirin, ayağının tozuyla Beşiktaş'ın ilk resmi maçına ilk 11'de başladı. Pepe'nin yerine transfer edilen ve Domagoj Vida ile partner olan 27 yaşındaki futbolcu, yaptığı müdahalelerle alkış aldı. Vida ile iyi bir ikili olan ve yaptığı kritik hamlelerle pozisyonları kesen Mirin, siyah-beyazlı taraftarlarca alkış aldı. Mirin Akhisar karşısında diğer yeni transfer Burak Yılmaz ile birlikte ilk 11'de oynarken, son imza atan Muhayer Oktay maç kadrosuna alınmadı
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