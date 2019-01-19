19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Isimat Mirin beğenildi

Isimat Mirin beğenildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

Vida ile uyumlu bir görüntü çizen Fransız, hamlelerinde başarılıydı.

'ın PSV'den 350 bin euro'ya ettiği Nicolas Isimat- Mirin, ayağının tozuyla Beşiktaş'ın ilk resmi maçına ilk 11'de başladı. 'nin yerine transfer edilen ve Domagoj Vida ile partner olan 27 yaşındaki futbolcu, yaptığı müdahalelerle alkış aldı. Vida ile iyi bir ikili olan ve yaptığı kritik hamlelerle pozisyonları kesen Mirin, siyah-beyazlı taraftarlarca alkış aldı. Mirin Akhisar karşısında diğer yeni transfer ile birlikte ilk 11'de oynarken, son imza atan Muhayer Oktay maç kadrosuna alınmadı
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