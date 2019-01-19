19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan bu kez ‘'Gönül' aldı

Gökhan bu kez ‘Gönül aldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

maçında büyük hatalar yapıp gözden düşen yıldız sağ bek golle döndü

'ta harika bir kafa vuruşuyla fileleri sarsarak taraftara kendini affettirdi. 'in 17. haftasında deplasmanda maçında büyük hatalar yaparak yenilen gollere sebebiyet veren tecrübeli sağ bekin yerine oyuncu aranmaya başlanmıştı. Yapılan açıklamalara kulak asmayan ve çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren Gökhan, 'ten bir kez daha formayı aldı. Savunmada da iyi olan Gökhan 48'de fileleri sarsarak bu sezon 3. golünü attı.
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