19 Ocak 2019, Cumartesi
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Gökhan bu kez ‘'Gönül' aldı
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Kasımpaşa maçında büyük hatalar yapıp gözden düşen yıldız sağ bek golle döndü
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül harika bir kafa vuruşuyla fileleri sarsarak taraftara kendini affettirdi. Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kasımpaşa maçında büyük hatalar yaparak yenilen gollere sebebiyet veren tecrübeli sağ bekin yerine oyuncu aranmaya başlanmıştı. Yapılan açıklamalara kulak asmayan ve çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren Gökhan, Şenol Güneş'ten bir kez daha formayı aldı. Savunmada da iyi olan Gökhan 48'de fileleri sarsarak bu sezon 3. golünü attı.
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