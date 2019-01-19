19 Ocak 2019, Cumartesi
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‘İhanet etmedim’
Giriş Tarihi: 18.01.2019
Beşiktaş'ta satış listesindeki kaleci Tolga Zengin, sosyal medyadan taraftarlara seslendi.
Zengin, "Şampiyonluklar gördüm, omuzlarda da taşındım. Islıklandım da ama bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim. Bu takıma koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Hak edilen şampiyonluk desteğinizle gelecek çünkü" diye yazdı.
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