19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

‘İhanet etmedim’

‘İhanet etmedim’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

'ta satış listesindeki kaleci , sosyal medyadan taraftarlara seslendi.

Zengin, "Şampiyonluklar gördüm, omuzlarda da taşındım. Islıklandım da ama bir gün bile sırtımdaki formanın kutsallığına ihanet etmedim. Bu takıma koşulsuz destek verin, düştükleri zaman ayağa siz kaldırın. Hak edilen şampiyonluk desteğinizle gelecek çünkü" diye yazdı.
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