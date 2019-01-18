19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Larin: Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2019

'ta ilk yarı beklentileri karşılayamayan ve Akhisarspor'a karşı golle geri dönen Larin, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

'de ikinci yarının açılış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'a konuk olan , rahat bir galibiyetle 3-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

Maçın ardından Larin yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Larin'in açıklamaları:

"Önemli bir maçtı ve takım olarak iyi oynadık. Oyuna girdikten sonra bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık. Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. 'dan öğreneceğim çok şey var."

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