19 Ocak 2019, Cumartesi
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Larin: Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var
Giriş Tarihi: 19.01.2019
Beşiktaş'ta ilk yarı beklentileri karşılayamayan ve Akhisarspor'a karşı golle geri dönen Larin, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş, rahat bir galibiyetle 3-1'lik skorla sahadan ayrıldı.
Maçın ardından Larin yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Larin'in açıklamaları:
"Önemli bir maçtı ve takım olarak iyi oynadık. Oyuna girdikten sonra bir gol attım ve değerli bir 3 puan aldık. Kampta çok sıkı çalıştık. Şans buldukça gol atacağıma inanıyorum. Burak Yılmaz'dan öğreneceğim çok şey var."
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