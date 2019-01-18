19 Ocak 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş'in 300. galibiyeti

Şenol Güneşin 300. galibiyeti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.01.2019

Beşiktaş, 'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle başlarken, Teknik Direktör de antrenörlük kariyerinde Süper Lig'deki 300. galibiyetini aldı.

Spor Toto 'in ikinci yarısının açılış maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş, deplasmanda Dorukhan, ve Larin'in golleriyle 3-1 galip gelirken, siyah-beyazlı ekibin de kariyerindeki 300. Süper Lig galibiyetine imza atmış oldu. Teknik direktörlük macerasına 1988-89 sezonunda Trabzonspor'da başlayan ve bugüne kadar İstanbulspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş ile 563 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, bugün alınan 3-1'lik galibiyetle Süper Lig'deki 300. galibiyetine uzandı. Süper Lig'de en çok galibiyet alan teknik adam unvanına sahip olan Şenol Güneş'i, 380 maçta 277 galibiyet alan takip ediyor. 477 maçta 209 galibiyet alan Aykut Kocaman ise bu anlamda 3. sırada.

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