Şenol Güneş: Burak düşüyor ve kalkıyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3 golle kazandıkları Akhisarspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanındaki 3-1'lik galibiyetle başlarken, Teknik Direktör Şenol Güneş de antrenörlük kariyerinde Süper Lig'deki 300. galibiyetini aldı.

Karşılaşma sonrası konuşan Şenol Güneş, "İyi başlangıç yaptık. Puan ve moral bizim için çok önemliydi ve elde ettik. Oyuncularım emeğin karşılığını 3 puanla aldı, galibiyeti hak ettiler. Elbette hatalar da var. Kural hatasına itirazı yönetim karar verecek. Bizim işimiz saha içiyle alakalı. Burak, bugün de birkaç kez düştü. Penaltı verseler 'verme' mi diyecek. Burak, düşüyor ve kalkıyor. Takımı ve ülkesi için çabalayan bir oyuncu. Taraftar ile bir problemi de yok. dedi.

Dorukhan Toköz'ün yükselen performansı ve attığı güzel golle ilgili görüşü istenen Şenol "Bugün karne günüydü. Torunum ve tüm öğrencileri kutluyorum. Gelecek onların elinde. Öğrenciyken tatilleri çok seviyorduk. Dorukhan da benim öğrencim. İnançlı bir oyuncu. Güveni sürerse bir o kadar mesafe alır. Yükselen bir değer bizim için. Yolun çok başında. Bozulmaz, yolun başındayken çalışırsa Türk futbolu önemli bir ismi kazanır. Dorukhan büyüyen bir değer olacak. Her oyuncu ondan ders almalı, o da öğrenmeye devam etmeli. Öğrenmenin sonu yok, başarının sonu yok. Dorukhan hedefe gidecektir" diye konuştu.