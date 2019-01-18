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Beşiktaş itiraz edecek mi?
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019
Beşiktaş yönetimi, Akhisar maçında yapılan kural ihlali için pazartesi günü toplanıp itiraz edip etmeme konusunda son kararını verecek.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenilen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer vererek bir kural hatası yapmıştı.
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