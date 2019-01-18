Beşiktaş itiraz edecek mi?

Beşiktaş yönetimi, Akhisar maçında yapılan kural ihlali için pazartesi günü toplanıp itiraz edip etmeme konusunda son kararını verecek.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 yenilen Akhisarspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre maç kadrosunda 13 yabancı oyuncuya yer vererek bir kural hatası yapmıştı.