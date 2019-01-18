18 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Douglas'tan vazgeçmedi

Beşiktaş Douglastan vazgeçmedi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.01.2019

sağ bek adayları arasında yer alan Douglas için hem hem de ’la görüşecek ’in çok istediği Brezilyalı oyuncu için yapılacak görüşmenin olumlu sonuçlanması bekleniyor

sağ bek arayışlarında yeniden Douglas'a yöneldi... Bir süredir sağ bek için listelerine aldıkları isimlerle görüşen Siyah-Beyazlı yönetim daha önce gündeme gelen Sivassporlu Douglas için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Teknik Direktör 'in bu oyuncuyu çok istediği öğrenildi.

Beşiktaş'a gelmek istiyor

'da ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim Sivasspor ve ile masaya oturacak

Sözleşmesi sezon sonu bitiyor

Sivasspor'un Douglas'la sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu oyuncunun Beşiktaş'a kiralanmasına engel olmayı düşünmediği ortaya çıktı. Ancak Sivas Yönetimi Beşiktaş'tan az da olsa bir ücret isteyecek

Hareketli saatler yaşanacak

Beşiktaş'ın Barcelona ile de bir görüşme yapacağı ancak önce Sivas'ı ikna edeceği öğrenildi. Bu transferde bu hafta içinde Beşiktaş ve Sivasspor arasında hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor

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