Beşiktaş Douglastan vazgeçmedi

Beşiktaş Douglas'tan vazgeçmedi
Kartal sağ bek adayları arasında yer alan Douglas için hem Barcelona hem de Sivasspor’la görüşecek Şenol Güneş’in çok istediği Brezilyalı oyuncu için yapılacak görüşmenin olumlu sonuçlanması bekleniyor
Beşiktaş sağ bek arayışlarında yeniden Douglas'a yöneldi... Bir süredir sağ bek için listelerine aldıkları isimlerle görüşen Siyah-Beyazlı yönetim daha önce gündeme gelen Sivassporlu Douglas için yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu oyuncuyu çok istediği öğrenildi.
Beşiktaş'a gelmek istiyor
Sivasspor'da ligin ilk yarısında 15 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeyi çok istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim Sivasspor ve Barcelona ile masaya oturacak
Sözleşmesi sezon sonu bitiyor
Sivasspor'un Douglas'la sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bu oyuncunun Beşiktaş'a kiralanmasına engel olmayı düşünmediği ortaya çıktı. Ancak Sivas Yönetimi Beşiktaş'tan az da olsa bir ücret isteyecek
Hareketli saatler yaşanacak
Beşiktaş'ın Barcelona ile de bir görüşme yapacağı ancak önce Sivas'ı ikna edeceği öğrenildi. Bu transferde bu hafta içinde Beşiktaş ve Sivasspor arasında hareketli saatlerin yaşanması bekleniyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!