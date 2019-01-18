18 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Şenol Güneş: Kulaklarını çekerim

Şenol Güneş: Kulaklarını çekerim
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2019

, Burak ve Oğuzhan’ı örnek vererek, “Önemli olan yanlış yapanın hatasını düzeltebilmek. Ben de bunu yapıyorum” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü , taraftarın zaman zaman tepki gösterdiği ve gibi oyuncularla ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'ye gelerek kendisine ve takıma destek veren taraftarlarla yaptığı sohbette, "Bazıları yüzde 100 olmaz ama yüzde 90 olsa bile bize yeter. Hepimiz okuyoruz, izliyoruz; taraftar şu oyuncuya kızıyor, bu oyuncuya kızıyor. Ben de kızıyorum bazı zamanlar oyunculara. Onlar da bana kızıyor ama hayat devam ediyor. Bir bakıyorsun eski dostlar düşman, düşmanlar dost oluyor. Çocuğun cezasını vererek, onun hayatına devam etmesini sağlamak önemli. Bu benim için de geçerli. Kulaklarını çekmeye çalışıyorum" dedi. Güneş iki önemli oyuncusu için, "Önemli olan yanlış yapanın hatasını düzeltebilmek. Ben de bunu yapıyorum. Herkes profesyonel oyarak işini en iyi şekilde yapmak zorunda. Ortada bir sorun varsa bunu çözmek de bizim işimizin bir parçası" ifadelerini kullandı.

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