18 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adriano gidiyor

Adriano gidiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2019

, yıldızı kadrosuna katmakta ısrarcı ise “Alacaklarını bırakırsa gidebilir” diyor!

'tan sezon sonuna kadar 975 bin euro daha kazanacak olan için kulübü ısrarlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini ilettiği oyuncunun yeni takımının teklifini kabul etmesi durumunda yılda 1.3 milyon dolar kazanacağı, anlaşmanın 2 senelik olacağı, ayrıca 1 milyon dolar da imza parası verileceği öğrenildi. Adriano'nun ayrılması için Beşiktaş yönetimi ikinci yarıdaki maaşı ile ilk yarıdan alacağı 400 bin euro'dan vazgeçmesini istiyor. Beşiktaş'ın 1+1 teklifine sıcak bakmayan Adriano, ya Ocak'ta ya da Mayıs'ta kesin olarak ayrılacak.

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