Adriano gidiyor
Santos, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmakta ısrarcı Beşiktaş ise “Alacaklarını bırakırsa gidebilir” diyor!
Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar 975 bin euro daha kazanacak olan Adriano için Santos kulübü ısrarlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetimin sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini ilettiği Brezilyalı oyuncunun yeni takımının teklifini kabul etmesi durumunda yılda 1.3 milyon dolar kazanacağı, anlaşmanın 2 senelik olacağı, ayrıca 1 milyon dolar da imza parası verileceği öğrenildi. Adriano'nun ayrılması için Beşiktaş yönetimi ikinci yarıdaki maaşı ile ilk yarıdan alacağı 400 bin euro'dan vazgeçmesini istiyor. Beşiktaş'ın 1+1 teklifine sıcak bakmayan Adriano, ya Ocak'ta ya da Mayıs'ta kesin olarak ayrılacak.
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