17 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kafilesi, İzmir'e geldi

Beşiktaş kafilesi, İzmire geldi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2019

Spor 'de ikinci devrenin açılış maçında yarın Akhisarspor'a konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

'nda taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunuldu.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'in de yer aldığı kafile, daha sonra kara yoluyla Manisa'da konaklayacağı otele geçti.

Akhisarspor ile Beşiktaş arasında Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.30'da başlayacak müsabakada, hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 4,5 yıllık sözleşme Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 4,5 yıllık sözleşme
Beşiktaş, Akhisar hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Akhisar hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaşta şok ayrılık! Babelden sonra... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Babel'den sonra...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör