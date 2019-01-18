18 Ocak 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre-Bilal Başacıkoğlu takası

Gökhan Töre-Bilal Başacıkoğlu takası
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019

Takım bulması istenen ’yi istedi karşılığında Bilal Başacıkoğlu’nu talep etti

'ta ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor. Yönetim kararıyla kampına götürülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 'in, 'in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için 'dan teklif geldi. Deniz Türüç'ün F.Bahçe'ye gideceği iddialarının arttığı son dönemde böyle bir teklife cevap verilmesi için bekleme kararı alındı. Bu arada Gökhan Töre için siyah- beyazlıların, Bilal Başacıkoğlu takasına da sıcak yaklaştığı ve sarı-kırmızılara bu teklifi sunduğu öğrenildi.

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