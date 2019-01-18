Gökhan Töre-Bilal Başacıkoğlu takası

Takım bulması istenen Gökhan Töre’yi Kayseri istedi Kara Kartal karşılığında Bilal Başacıkoğlu’nu talep etti

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor. Yönetim kararıyla Antalya kampına götürülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş'in, Ryan Babel'in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için Kayserispor'dan teklif geldi. Deniz Türüç'ün F.Bahçe'ye gideceği iddialarının arttığı son dönemde böyle bir teklife cevap verilmesi için bekleme kararı alındı. Bu arada Gökhan Töre için siyah- beyazlıların, Bilal Başacıkoğlu takasına da sıcak yaklaştığı ve sarı-kırmızılara bu teklifi sunduğu öğrenildi.