17 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Kartal Manisa’ya gidiyor

Kartal Manisa’ya gidiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2019

, cuma günü deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşması olan Akhisarspor maçı için bugün yola çıkıyor.

, cuma günü deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşması olan Akhisarspor maçı için bugün yola çıkıyor. Hazırlıklarını bu sabah saat 11.00'de Ümraniye 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek olan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da özel uçakla 'e, oradan da karayolu ile 'ya giderek kampa girecek.

ÜMRANİYE'DE YÜZLER GÜLÜYOR
Beşiktaş'ın dünkü idmanında neşeli görüntüler vardı. Taraftar tezahüratları ile başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve streching çalışmaları ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman, yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

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