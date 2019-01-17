Kartal Manisa’ya gidiyor

Beşiktaş, cuma günü deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşması olan Akhisarspor maçı için bugün yola çıkıyor.

Beşiktaş, cuma günü deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşması olan Akhisarspor maçı için bugün yola çıkıyor. Hazırlıklarını bu sabah saat 11.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek olan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.

ÜMRANİYE'DE YÜZLER GÜLÜYOR

Beşiktaş'ın dünkü idmanında neşeli görüntüler vardı. Taraftar tezahüratları ile başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve streching çalışmaları ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman, yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.