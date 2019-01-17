Kartal Manisa’ya gidiyor
Beşiktaş, cuma günü deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşması olan Akhisarspor maçı için bugün yola çıkıyor.
Beşiktaş, cuma günü deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk karşılaşması olan Akhisarspor maçı için bugün yola çıkıyor. Hazırlıklarını bu sabah saat 11.00'de Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek olan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek.
ÜMRANİYE'DE YÜZLER GÜLÜYOR
Beşiktaş'ın dünkü idmanında neşeli görüntüler vardı. Taraftar tezahüratları ile başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma koşuları ve streching çalışmaları ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman, yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!