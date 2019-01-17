17 Ocak 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti
Giriş Tarihi: 17.01.2019
Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başladığı Muhayer Oktay, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, transfer görüşmelerine başlanan Muhayer Oktay'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.
Almanya'da Bochum ve Düsseldorf altyapılarında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev alıyor.
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