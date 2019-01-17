17 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti

Muhayer Oktay sağlık kontrolünden geçti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2019

'ın transferi için görüşmelere başladığı , sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, görüşmelerine başlanan 'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

'da Bochum ve Düsseldorf altyapılarında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahada görev alıyor.



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