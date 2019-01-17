Adriano kalabilir

Beşiktaş yönetimi Adriano'yu bırakmak istemiyor.

Beşiktaş yönetimi Adriano'yu bırakmak istemiyor. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı futbolcuya yeni sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı. Adriano'nun ise şu ana kadar Beşiktaş yönetimine net bir yanıt vermediği belirtilirken, ikinci yarının ortalarında bu konunun netleşeceği öğrenildi.