17 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Adriano kalabilir

Adriano kalabilir
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2019

yönetimi 'yu bırakmak istemiyor.

yönetimi 'yu bırakmak istemiyor. Siyah-beyazlıların, Brezilyalı futbolcuya yeni sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı. Adriano'nun ise şu ana kadar Beşiktaş yönetimine net bir yanıt vermediği belirtilirken, ikinci yarının ortalarında bu konunun netleşeceği öğrenildi.

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