17 Ocak 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Akhisar hazırlıklarını tamamladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.01.2019

, 'in 18. haftasında yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar; istasyon koşuları, pas çalışması ve taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Burak Yılmaz ve Isimat-Mirin kadroda

Siyah-beyazlı takımın Akhisarspor maçı kadrosu belli oldu.

Yeni transferler ve Nicolas Isimat-Mirin de kadroda yer aldı.

Beşiktaş'ın Akhisarspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, , , Enzo Roco, Nicolas Isimat-Mirin, Domagoj Vida, , , , Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, , , , Burak Yılmaz, Cyle Larin, , Güven Yalçın.

Akşam saatlerinde özel uçakla 'i gidecek siyah-beyazlı takım, kara yoluyla 'ya geçecek.


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