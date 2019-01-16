16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Viktor Fischer’in raporu olumsuz!

Viktor Fischer’in raporu olumsuz!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.01.2019

Babel'in alternatifleri arasında yer alan 24 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, ülkesi dışında etkili olamıyor.

'ta 'in yerine düşünülen isimlerden biri olan için gelen raporlar transferin rafa kaldırılmasını neden oldu. Öyle ki siyah-beyazlıların masasına gelen ilk isim Viktor Fischer kafaları karıştırdı. 24 yaşında olmasına rağmen , ve 'ya giden ama tutunamayan; döndüğü 'da ise harikalar yaratan oyuncu için araştırma yapıldı. Genç futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı ama adaptasyon sorunu konusunda sıkıntıları olduğu bilgisi paylaşıldı.
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