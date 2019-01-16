16 Ocak 2019, Çarşamba
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Viktor Fischer’in raporu olumsuz!
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Babel'in alternatifleri arasında yer alan 24 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, ülkesi dışında etkili olamıyor.
Beşiktaş'ta Ryan Babel'in yerine düşünülen isimlerden biri olan Viktor Fischer için gelen raporlar transferin rafa kaldırılmasını neden oldu. Öyle ki siyah-beyazlıların masasına gelen ilk isim Viktor Fischer kafaları karıştırdı. 24 yaşında olmasına rağmen Hollanda, İngiltere ve Almanya'ya giden ama tutunamayan; döndüğü Danimarka'da ise harikalar yaratan oyuncu için araştırma yapıldı. Genç futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddi olmadığı ama adaptasyon sorunu konusunda sıkıntıları olduğu bilgisi paylaşıldı.
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