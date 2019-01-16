16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Juve’den Pjaca desteği

Juve’den Pjaca desteği
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.01.2019

Pjaca’nın ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka takıma kiralamayı planlıyor!

'in yerine Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak isteyen 'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

basınında çıkan habere göre Sportif Direktörü Fabio Paratici, ile görüşüp Pjaca'nın kiralık sözleşmesini feshetmek için ikna etmeye çalışıyor. Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

23 yaşındaki futbolcunun Fiorentina'da yeteri kadar gelişemediğini düşünen Juventus yönetimini,n Fiorentina'yı ikna etmesi halinde Pjaca'yı ya Beşiktaş ya da Parma'ya kiralamayı düşündüğü kaydedildi.
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