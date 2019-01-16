16 Ocak 2019, Çarşamba
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İtalya basınında çıkan habere göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Fiorentina ile görüşüp Pjaca'nın kiralık sözleşmesini feshetmek için Mor Menekşeleri ikna etmeye çalışıyor. Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edildi.
23 yaşındaki futbolcunun Fiorentina'da yeteri kadar gelişemediğini düşünen Juventus yönetimini,n Fiorentina'yı ikna etmesi halinde Pjaca'yı ya Beşiktaş ya da Parma'ya kiralamayı düşündüğü kaydedildi.
Juve’den Pjaca desteği
Giriş Tarihi: 15.01.2019
Pjaca’nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka takıma kiralamayı planlıyor!
Ryan Babel'in yerine Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.
İtalya basınında çıkan habere göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Fiorentina ile görüşüp Pjaca'nın kiralık sözleşmesini feshetmek için Mor Menekşeleri ikna etmeye çalışıyor. Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edildi.
23 yaşındaki futbolcunun Fiorentina'da yeteri kadar gelişemediğini düşünen Juventus yönetimini,n Fiorentina'yı ikna etmesi halinde Pjaca'yı ya Beşiktaş ya da Parma'ya kiralamayı düşündüğü kaydedildi.
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