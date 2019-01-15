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Domagoj Vida Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in bir araya geleceği yemeğe katılacak.
Beşiktaş'ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida, yarın Ankara'ya gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'le bir araya geleceği yemeğe davet edilen Hırvat futbolcu Vida, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'e eşlik edecek.
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