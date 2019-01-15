15 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak

Domagoj Vida Cumhurbaşkanlığı yemeğine katılacak
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

'ın Hırvat yıldızı , yarın 'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in bir araya geleceği yemeğe katılacak.

'ın Hırvat savunmacısı , yarın 'ya gidecek. 'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'le bir araya geleceği yemeğe davet edilen Hırvat futbolcu Vida, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'e eşlik edecek.
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