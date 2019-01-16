16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Tolgay’a ilgi azaldı

Tolgay’a ilgi azaldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.01.2019

Geçtiğimiz haftalarda İtalyan temsilcisi Torino'nun, ile ilgilendiği belirtiliyordu.

Ancak taraflar arasındaki görüşmelerin ardından transferin büyük ölçüde rafa kaldırıldığı öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Tolgay, Torino'nun hocası Walter Mazzari'nin öncelikleri arasında yer almıyor.
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