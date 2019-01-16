16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz ilk 11’de

Burak Yılmaz ilk 11’de
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 Giriş Tarihi: 16.01.2019

Sakatlığı nedeniyle kampı boyunca salonda çalışan golcü yıldız dün Ümraniye’deki çift kale maçında Mirin’le birlikte A takımda oynadı

'in ikinci devresinin ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak olan hazırlıklarını sürdürüyor.

yönetiminde Beşiktaş, antrenmanın ilk yarım saatinde salonda çalıştı. Siyah-beyazlılar antrenmanın kalan bölümününde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Top kapma çalışmasının ardından çift kale maç yapan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer ve Isimat Mirin'i as kadroda oynattı.

Tecrübeli teknik adamın ilk taktik çift kale maçtaki 11'i, Karius, , Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven ve Burak Yılmaz'dan oluştu. İlk yarıda bu 11'i bozmayan Güneş, ikinci yarıda Dorukhan'ı, eksik oynayan siyah-takıma geçirirken, diğer oyuncularda herhangi bir değişiklik yapmadı. Beşiktaş, Akhisarspor maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

DOKTORLAR RİSKE ETMEK İSTEMİYOR

Siyah beyazlıların yeni transferi Burak Yılmaz özel bir çalışma programı dahilinde antrenmanlarına devam ediyor. Fakat sağlık ekibi, Beşiktaş teknik kadrosuna Burak'ın Ocak ayında oynanacak maçlarda forma giymemesini önerirken; Şubat ayına tam kapasiteyle hazır etme sözü verdi. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in de dünkü taktik maçında ilk 11'de şans verdiği Burak'ı, Erzurum maçında sahaya sürmek için denemeler yaptığı ifade edildi.
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