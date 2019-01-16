16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Adriano için karar zamanı

Adriano için karar zamanı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.01.2019

, 'un teklif getirdiği için karar aşamasında.

basınında Globo Esporte'un haberine göre, kulübü 'la sözleşmesi sona erecek olan için siyah beyazlılara teklifte bulundu. Beşiktaş'ın bu teklife önümüzdeki günlerde yanıt verecek. Siyah-beyazlılar, Güneş ile görüştükten sonra Santos ile masaya oturacak.
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