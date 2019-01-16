16 Ocak 2019, Çarşamba
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Adriano için karar zamanı
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Beşiktaş, Santos'un teklif getirdiği Adriano için karar aşamasında.
Brezilya basınında Globo Esporte'un haberine göre, Santos kulübü Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Adriano için siyah beyazlılara teklifte bulundu. Beşiktaş'ın bu teklife önümüzdeki günlerde yanıt verecek. Siyah-beyazlılar, Güneş ile görüştükten sonra Santos ile masaya oturacak.
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