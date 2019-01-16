16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

En fazla gol katkısı Babel'den!

En fazla gol katkısı Babelden!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.01.2019

İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan son bir senede siyah beyazlı ekipte gole en fazla katkı yapan isim oldu.

'in onayıyla takımdan ayrılan Babel, Ocak 2017'den bu yana forması altında adına 'de en fazla gol katkısı yapan isim oldu. 22 gol ve 11 asistle gol ve asist sayılarında çift hanelere ulaşan tek siyah-beyazlı oyuncu oldu. Hollandalı futbolcu bu süreçte 33 gol katkısı verdi.
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