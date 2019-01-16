En fazla gol katkısı Babelden!

16 Ocak 2019, Çarşamba
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En fazla gol katkısı Babel'den!
Giriş Tarihi: 16.01.2019
İngiliz ekibi Fulham'a transfer olan Ryan Babel son bir senede siyah beyazlı ekipte gole en fazla katkı yapan isim oldu.
Şenol Güneş'in onayıyla takımdan ayrılan Babel, Ocak 2017'den bu yana Beşiktaş forması altında adına Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan isim oldu. 22 gol ve 11 asistle gol ve asist sayılarında çift hanelere ulaşan tek siyah-beyazlı oyuncu oldu. Hollandalı futbolcu bu süreçte 33 gol katkısı verdi.
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