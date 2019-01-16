16 Ocak 2019, Çarşamba
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Cyle Larin’in İstanbul şartı
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Cyle Larin'in durumu belirsizliğini koruyor.
Forvet hattına Burak Yılmaz'ı transfer eden siyah-beyazlılar, Larin'i kiralamak için hareket geçmişti. Ancak genç futbolcunun İstanbul'dan ayrılmak istememesi nedeniyle yönetimin temasları şimdilik sonuçsuz kaldı.
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