16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz 71 numaralı formayı giyecek

Burak Yılmazın forma numarası belli oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.01.2019

’ın ’dan ettiği ’ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı.

Devre arası döneminde ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen 'ın forma numarası belli oldu. Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş'ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek.

Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise terletiyor.

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