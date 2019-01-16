16 Ocak 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Burak Yılmaz 71 numaralı formayı giyecek
Giriş Tarihi: 16.01.2019
Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Burak Yılmaz’ın, siyah-beyazlı takımda 71 numaralı forma ile mücadele edeceği açıklandı.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile sözleşme imzalayan ve siyah-beyazlı camia ile ikinci kez yolları kesişen Burak Yılmaz'ın forma numarası belli oldu. Gittiği takımlarda genellikle 7 ve 17 numaralı formaları tercih eden tecrübeli golcü, Beşiktaş'ta bu sezon ise 71 numaralı forma ile mücadele edecek.
Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı Quaresma giyerken, 17 numaralı formayı ise Jeremain Lens terletiyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!