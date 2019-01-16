Beşiktaş’a taraftar morali

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta siyah-beyazlı taraftarlar, takıma moral ve destek vermek için tesislere ziyaret gerçekleştirdi.

Süper Lig'de cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'a taraftar moral ziyaretinde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara çiçek veren taraftarlar, ikinci yarı öncesi takıma destek mesajları verdi.

Futbol takımı ve taraftarın buluşmasında Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Ahmet Kavalcı da yer aldı.

