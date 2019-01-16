16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’a taraftar morali

Beşiktaş’a taraftar morali
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.01.2019

Spor Toto ’de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren ’ta siyah-beyazlı taraftarlar, takıma moral ve destek vermek için tesislere ziyaret gerçekleştirdi.

'de cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını Ümraniye 'nde sürdüren 'a taraftar moral ziyaretinde bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculara çiçek veren taraftarlar, ikinci yarı öncesi takıma destek mesajları verdi.
takımı ve taraftarın buluşmasında Beşiktaş Asbaşkanı ve A Takımdan Sorumlu Yönetici da yer aldı.

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