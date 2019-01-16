16 Ocak 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.01.2019

, 'in 18. haftasında 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde istasyon koşuları ile pas çalışması yaptı.

Antrenman, yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışmaları ile sona erdi.

Akhisarspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, akşam saatlerinde özel uçakla 'e gidecek. kafilesi, buradan kara yoluyla 'ya geçecek.



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