15 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Tolgay Arslan & Serdar Aziz takası

Tolgay Arslan & Serdar Aziz takası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.01.2019

ile ’ın ‘Kendinize kulüp bulun’ dediği Tolgay ile ’in takas iddiaları yeniden gündemde

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmek isteyen kulüpler, bir yandan uygun fiyata kaliteli oyuncu ararken, diğer yandan da elden çıkarmayı düşündüğü oyuncuları takas yoluyla değerlendirmek istiyor. Takas döneminin en çok konuşulan isimleri ise ile oldu. İki kulübün yetkilileri arasında konuşulan bu oyuncuların takası konusu bir kez daha gündeme geldi. Serdar Aziz'in bir süre önce menajeri aracılığı ile "Şenol hocayla yeniden çalışmak isterim" mesajı gönderdiği, Tolgay Arslan'ın da "İki taraf anlaşılırsa, 'da forma giymeye hazırım" dediği öğrenildi. Teknik Direktörü Şenol Güneş, Serdar Aziz için daha önce "Olabilir" ifadesini kullanırken; sarı-kırmızılıların da Tolgay Arslan için teknik heyetin son kararını bekledikleri öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Domagoj Vida değerini arıyor Domagoj Vida değerini arıyor
Gökhan Töre’ye af müjdesı Gökhan Töre’ye af müjdesı
Kartal yeni Babelini buldu Kartal yeni Babel'ini buldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör