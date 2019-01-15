Tolgay Arslan & Serdar Aziz takası
Beşiktaş ile Galatasaray’ın ‘Kendinize kulüp bulun’ dediği Tolgay ile Serdar Aziz’in takas iddiaları yeniden gündemde
Ara transfer döneminde kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirmek isteyen kulüpler, bir yandan uygun fiyata kaliteli oyuncu ararken, diğer yandan da elden çıkarmayı düşündüğü oyuncuları takas yoluyla değerlendirmek istiyor. Takas döneminin en çok konuşulan isimleri ise Tolgay Arslan ile Serdar Aziz oldu. İki kulübün yetkilileri arasında konuşulan bu oyuncuların takası konusu bir kez daha gündeme geldi. Serdar Aziz'in bir süre önce menajeri aracılığı ile "Şenol hocayla yeniden çalışmak isterim" mesajı gönderdiği, Tolgay Arslan'ın da "İki taraf anlaşılırsa, Galatasaray'da forma giymeye hazırım" dediği öğrenildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Serdar Aziz için daha önce "Olabilir" ifadesini kullanırken; sarı-kırmızılıların da Tolgay Arslan için teknik heyetin son kararını bekledikleri öğrenildi.
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