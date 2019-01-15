15 Ocak 2019, Salı
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Domagoj Vida değerini arıyor
Giriş Tarihi: 14.01.2019
Beşiktaş'ta Ryan Babel'in gönderilmesinin ardından, Avrupa'da bir çok kulübün listesinde olan isimlerden biri olan Vida'nın da piyasasının yeniden canlandığı gözlendi. Sezon başında 20-25 milyon euro'lardan bahsedilen Vida için, siyah-beyazlıların 10 milyon euro civarında bir rakama bu işi bitirmeleri bekleniyor. Beşiktaşlı yöneticilerin bazı Premier Lig ekipleriyle görüşmeleri sürdürdükleri ve iyi bir rakamın gelmesi durumunda Vida'nın satılabileceği belirtildi.
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