15 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida değerini arıyor

Domagoj Vida değerini arıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 14.01.2019

'ta 'in gönderilmesinin ardından, Avrupa'da bir çok kulübün listesinde olan isimlerden biri olan Vida'nın da piyasasının yeniden canlandığı gözlendi. Sezon başında 20-25 milyon euro'lardan bahsedilen Vida için, siyah-beyazlıların 10 milyon euro civarında bir rakama bu işi bitirmeleri bekleniyor. Beşiktaşlı yöneticilerin bazı ekipleriyle görüşmeleri sürdürdükleri ve iyi bir rakamın gelmesi durumunda Vida'nın satılabileceği belirtildi.

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