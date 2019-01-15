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Gökhan Töre’ye af müjdesı
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019
Babel'in takımdan ayrılması siyah beyazlılarda tüm dengeleri bir anda alt üst etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle bazı isimlerle temasa geçilse de, daha önce Süper Lig'den bir takıma gönderilmesi gündeme gelen Orkan Çınar'ın kadroda tutulması kararı alındı. Sadece Lens ve Quaresma'ya kalan Şenol Güneş'in, sayısal yeterlilik adına Gökhan Töre'yi de affedebileceği gelen bilgiler arasında.
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