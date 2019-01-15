15 Ocak 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre’ye af müjdesı

Gökhan Töre’ye af müjdesı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Babel'in takımdan ayrılması siyah beyazlılarda tüm dengeleri bir anda alt üst etti. Teknik direktör 'in isteğiyle bazı isimlerle temasa geçilse de, daha önce 'den bir takıma gönderilmesi gündeme gelen Orkan Çınar'ın kadroda tutulması kararı alındı. Sadece Lens ve Quaresma'ya kalan Şenol Güneş'in, sayısal yeterlilik adına 'yi de affedebileceği gelen bilgiler arasında.

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