14 Ocak 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Moting iddiası

Beşiktaşa Moting iddiası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.01.2019

Fransızlar 'ın Moting için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı. “Moting ’de yedek kalmaktan sıkıldı” denildi

'ın Choupo Moting'i istediğinin duyulması ve Al Rayyan'ı çalıştıran 'un "Choupo-Moting Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi" açıklamasının ardından dedikoduları ardı ardına patladı. Bu iddialardan biri de Fransızlardan geldi. Ülke basınında siyah-beyazlıların Kamerunlu oyuncu için 'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak henüz bir cevap alamadıkları öne sürüldü. Beşiktaş'ın Babel'den sonra acele bir transfer yapmak isediği belirtilen haberlerde 29 yaşındaki forvet için ısrarcı olabileceğinin de altı çizildi ve "Moting yedek kalmaktan sıkıldığı için Türkleri istiyor" denildi. Fransız ekibinde 2020'ye kadar kontratı bulunan 1.91 boyundaki Moting bu sezon 14 karşılaşmada sadece 3 kez ilk 11 başladı ve 1 gol atabildi.

COME TO ÇILGINLIĞI BAŞLADI

Öte yandan Moting'in adı Beşiktaş ile anılmaya başlayınca siyah- beyazlı tarafarlar bir transfer klasiğine imza atmaya başladılar. Oyuncunun, sosyal medya hesabındaki fotoğraflarına binlerce "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" yorumları bıraktılar.

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