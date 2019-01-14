Beşiktaşa Moting iddiası

Beşiktaş'a Moting iddiası
Fransızlar Beşiktaş'ın Moting için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı. “Moting PSG’de yedek kalmaktan sıkıldı” denildi
Beşiktaş'ın Choupo Moting'i istediğinin duyulması ve Al Rayyan'ı çalıştıran Bülent Uygun'un "Choupo-Moting Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi" açıklamasının ardından transfer dedikoduları ardı ardına patladı. Bu iddialardan biri de Fransızlardan geldi. Ülke basınında siyah-beyazlıların Kamerunlu oyuncu için PSG'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak henüz bir cevap alamadıkları öne sürüldü. Beşiktaş'ın Babel'den sonra acele bir transfer yapmak isediği belirtilen haberlerde 29 yaşındaki forvet için ısrarcı olabileceğinin de altı çizildi ve "Moting yedek kalmaktan sıkıldığı için Türkleri istiyor" denildi. Fransız ekibinde 2020'ye kadar kontratı bulunan 1.91 boyundaki Moting bu sezon 14 karşılaşmada sadece 3 kez ilk 11 başladı ve 1 gol atabildi.
COME TO ÇILGINLIĞI BAŞLADI
Öte yandan Moting'in adı Beşiktaş ile anılmaya başlayınca siyah- beyazlı tarafarlar bir transfer klasiğine imza atmaya başladılar. Oyuncunun, sosyal medya hesabındaki fotoğraflarına binlerce "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" yorumları bıraktılar.
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