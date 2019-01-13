Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldı

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:



Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK