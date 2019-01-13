13 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldı

Beşiktaştan flaş Vagner Love kararı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019

, Brezilyalı oyuncusu hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:

Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu 'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

Vagner Love: "Beşiktaş'ın bana borcu var"

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