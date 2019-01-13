13 Ocak 2019, Pazar
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Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:
Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldı
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019
Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Vagner Love hakkında disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yayınlandı:
Kadro dışı bırakılan sözleşmeli oyuncu Vagner Love'un, kulübümüzün bilgisi dışında röportaj vermesi ve söz konusu röportajda kullandığı ifadeler sebebiyle hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Beşiktaş JK
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