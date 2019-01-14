14 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Promitheas

Beşiktaş Sompo Japanın konuğu Promitheas
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın 'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı 10 maçta beşer galibiyet ve yenilgi alan , D Grubu'nda dördüncü sırada bulunuyor.

Promitheas ise yedi galibiyet ve üç yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 80-72 mağlup ayrılmıştı.

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