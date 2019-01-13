13 Ocak 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Yeni bir sayfa açacağız
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Beşiktaş’ın yıldız ismi Dorukhan, “2. yarı yeni bir sayfa açacağız” ifadesini kullandı
Ligin ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla büyük övgü alan Dorukhan 2. devre her şeyin daha iyi olacağını söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Yeni bir sayfa açacağız. Bu devre farklı olacak" ifadesini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!