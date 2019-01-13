13 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Yeni bir sayfa açacağız

Yeni bir sayfa açacağız
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.01.2019

’ın yıldız ismi , “2. yarı yeni bir sayfa açacağız” ifadesini kullandı

Ligin ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla büyük övgü alan 2. devre her şeyin daha iyi olacağını söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Yeni bir sayfa açacağız. Bu devre farklı olacak" ifadesini kullandı.

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