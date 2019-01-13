Beşiktaş’ın yıldız ismi Dorukhan, “2. yarı yeni bir sayfa açacağız” ifadesini kullandı

Ligin ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla büyük övgü alan Dorukhan 2. devre her şeyin daha iyi olacağını söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, "Yeni bir sayfa açacağız. Bu devre farklı olacak" ifadesini kullandı.