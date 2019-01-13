Beşiktaşa bir taşla üç kuş!

Hem stoper hem de sağ ve sol bekte oynayan bir oyuncuyla ilgilendiklerini söyleyen Güneş’in kastettiği ismin Djimsiti olduğu ortaya çıktı. Yönetimin Arnavut yıldız için pazarlık yaptığı öne sürüldü

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki günkü basın toplantısında yönetimin hem stoper, hem sağ bek hem de sol bek bir oyuncuyla ilgilendiği söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in kastettiği ismin Atalanta'da oynayan Arnavut futbolcu Berat Djimsiti olduğu ortaya çıktı. İsviçre'de doğan 25 yaşındaki oyuncunun savunmanın her yanında görev yapması nedeniyle yönetim tarafından tercih edildiği belirlendi.



Geçen sezon Benevento'daydı



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berat Djimsiti bu sezon İtalyan ekibi Atalanta'da ancak 9 resmi karşılaşmada forma giyebildi. 4 sezon Zürih'te oynadıktan sonra Atalanta'ya giden Arnavut oyuncu sonra Avellino ve Benevento takımlarında kiralık oynadı. Bu sezon da kulübü Atalanta'ya geri döndü.



Atalanta ile pazarlık sürüyor



Güneş'in bu oyuncuyu çok istemesi nedeniyle bu transfer için kolları sıvayan yönetim Atalanta ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan kulübünün Djimsiti için 400 bin Euro bonservis bedeli istediği ancak yönetimin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bu oyuncu için düşük bir rakamla transfer etmek istediği öğrenildi.