13 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a bir taşla üç kuş!

Beşiktaşa bir taşla üç kuş!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Hem stoper hem de sağ ve sol bekte oynayan bir oyuncuyla ilgilendiklerini söyleyen Güneş’in kastettiği ismin Djimsiti olduğu ortaya çıktı. Yönetimin Arnavut yıldız için pazarlık yaptığı öne sürüldü

'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki günkü basın toplantısında yönetimin hem stoper, hem sağ bek hem de sol bek bir oyuncuyla ilgilendiği söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in kastettiği ismin Atalanta'da oynayan Arnavut futbolcu olduğu ortaya çıktı. 'de doğan 25 yaşındaki oyuncunun savunmanın her yanında görev yapması nedeniyle yönetim tarafından tercih edildiği belirlendi.

Geçen sezon Benevento'daydı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berat Djimsiti bu sezon İtalyan ekibi Atalanta'da ancak 9 resmi karşılaşmada forma giyebildi. 4 sezon Zürih'te oynadıktan sonra Atalanta'ya giden Arnavut oyuncu sonra Avellino ve Benevento takımlarında kiralık oynadı. Bu sezon da kulübü Atalanta'ya geri döndü.

Atalanta ile pazarlık sürüyor

Güneş'in bu oyuncuyu çok istemesi nedeniyle bu için kolları sıvayan yönetim Atalanta ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan kulübünün Djimsiti için 400 bin Euro bonservis bedeli istediği ancak yönetimin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bu oyuncu için düşük bir rakamla transfer etmek istediği öğrenildi.

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