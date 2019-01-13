Beşiktaşa bir taşla üç kuş!

Beşiktaş'a bir taşla üç kuş!
Hem stoper hem de sağ ve sol bekte oynayan bir oyuncuyla ilgilendiklerini söyleyen Güneş’in kastettiği ismin Djimsiti olduğu ortaya çıktı. Yönetimin Arnavut yıldız için pazarlık yaptığı öne sürüldü
Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki günkü basın toplantısında yönetimin hem stoper, hem sağ bek hem de sol bek bir oyuncuyla ilgilendiği söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in kastettiği ismin Atalanta'da oynayan Arnavut futbolcu Berat Djimsiti olduğu ortaya çıktı. İsviçre'de doğan 25 yaşındaki oyuncunun savunmanın her yanında görev yapması nedeniyle yönetim tarafından tercih edildiği belirlendi.
Geçen sezon Benevento'daydı
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Berat Djimsiti bu sezon İtalyan ekibi Atalanta'da ancak 9 resmi karşılaşmada forma giyebildi. 4 sezon Zürih'te oynadıktan sonra Atalanta'ya giden Arnavut oyuncu sonra Avellino ve Benevento takımlarında kiralık oynadı. Bu sezon da kulübü Atalanta'ya geri döndü.
Atalanta ile pazarlık sürüyor
Güneş'in bu oyuncuyu çok istemesi nedeniyle bu transfer için kolları sıvayan yönetim Atalanta ile görüşmelerini sürdürüyor. İtalyan kulübünün Djimsiti için 400 bin Euro bonservis bedeli istediği ancak yönetimin sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bu oyuncu için düşük bir rakamla transfer etmek istediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!