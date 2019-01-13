13 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Medel’e bu kez Burnley talip

Medel’e sürpriz talip!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

kulüplerinden West ’dan sonra ’nin de için harekete geçtiği öğrendi.

'in peşini İngilizler bırakmıyor. Bir süredir Şilili futbolcu için 'a teklif yapan West 'ın ardından bir başka kulübü 'in Medel için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında. Burnleyli yetkililerin Medel için 6 milyon Euro'luk bir teklifle Siyah- Beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.

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