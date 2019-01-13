Medel’e bu kez Burnley talip

İngiliz kulüplerinden West Ham’dan sonra Burnley’nin de Medel için harekete geçtiği öğrendi.

Medel'in peşini İngilizler bırakmıyor. Bir süredir Şilili futbolcu için Beşiktaş'a teklif yapan West Ham'ın ardından bir başka İngiliz kulübü Burnley'in Medel için harekete geçtiği gelen bilgiler arasında. Burnleyli yetkililerin Medel için 6 milyon Euro'luk bir teklifle Siyah- Beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.