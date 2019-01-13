Beşiktaş'ın satış listesine koyduğu ancak henüz bir takımla anlaşamayan Brezilyalı forvet Vagner Love, Beşiktaş'ın kendisine 5 aylık borcu olduğunu söyledi.

Radio Bandeirantes'e konuşan Brezilyalı futbolcu siyah beyazlıların kendisine borcu olduğunu söyledi:

"SORUN ÇÖZÜLMEDİĞİ İÇİN TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPAMIYORUM"

Beşiktaş'tan alacağım var. Bu sorun çözülmediği için henüz transfer görüşmesi yapamıyorum. Beşiktaş'taki sözleşmemi feshettiğim andan itibaren transfer görüşmeleri için özgür olacağım.



"BEŞİKTAŞ'IN BANA 5 AYLIK BORCU VAR"

Beşiktaş'tan alacağı olduğunu söyleyen Vagner Love, "Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Sorun bende değil, onlarda. Ben her zaman çalıştım. Antrenman programına uydum.



"FIFA'YA GİDECEĞİM"



Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. 6. aya gireceğiz ve henüz bunun için benimle görüşmediler. Yine de antrenmanlara çıktım. 1.5 yıl daha sözleşmem var. Antrenmanlara çık diyorlar çıkıyorum. Eğer alacağımı alamazsam FIFA'ya gideceğim. FIFA'nın bana başka yerlerde çalışma hakkı vereceğinden eminim.



"ŞENOL GÜNEŞ BANA KADRODA DÜŞÜNMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"



Şenol Güneş'in kendisine diğer oyuncuları tercih ettiğini söyleyen Vagner Love, "Şenol Güneş ile görüştüm. Beni kadroda düşünmediğini söylediler. Ben de dedim ki, "Paramı alırsam hayatıma kaldığım yerden devam ederim. Dünyadaki bütün kulüplerin herhangi bir oyuncuyu istemediği zaman yaptıkları şey budur. Ne yazık ki, Beşiktaş bana bunu yapmıyor ama ben bugüne kadar hep sessiz kaldım ve sözümü tuttum.



"BEŞİKTAŞ'TA BANA YAPILAN MUAMELE..."



"Maalesef bu iş burda böyle işlemiyor. Bana gösterilen bu muamele bence kendi taraflarında bir karakter eksikliği olduğunu gösteriyor. Ama ne olursa olsun benim kafam rahat"