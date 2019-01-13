13 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sağ beke 3 aday

Beşiktaştan sağ beke 3 aday
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

Sampdoria’dan Berezynski, ’dan Castagne ve F.Bahçe’den Şener için girişimler devam ediyor

sağ bek arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Sampdoria'dan Bartos Berezynski, 'dan Timoty Castagne ve 'den Şener için girişimlerini yaptı. Berezynski hem 2023'e kadar sözleşmesi hem de güncel piyasasının çok yüksek olması sebebiyle zor görünürken, Castagne ve Şener gerçekleşme ihtimali yüksek oyuncular. Özellikle 'ı çok isteyen F.Bahçe'den hem Şener, hem de 4 milyon euro para talep eden Beşiktaş'ta, pazarlığı sürdüren 'nın bu transferi sonuçlandırması atılacak adımları belirleyecek

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