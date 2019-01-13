Beşiktaştan sağ beke 3 aday

Sampdoria’dan Berezynski, Atalanta’dan Castagne ve F.Bahçe’den Şener için girişimler devam ediyor

Beşiktaş sağ bek arayışlarını dört koldan sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Sampdoria'dan Bartos Berezynski, Atalanta'dan Timoty Castagne ve Fenerbahçe'den Şener için girişimlerini yaptı. Berezynski hem 2023'e kadar sözleşmesi hem de güncel piyasasının çok yüksek olması sebebiyle zor görünürken, Castagne ve Şener gerçekleşme ihtimali yüksek oyuncular. Özellikle Tolgay Arslan'ı çok isteyen F.Bahçe'den hem Şener, hem de 4 milyon euro para talep eden Beşiktaş'ta, pazarlığı sürdüren Serdal Adalı'nın bu transferi sonuçlandırması atılacak adımları belirleyecek