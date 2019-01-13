13 Ocak 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ı Burak Yılmaz uçuracak

Beşiktaşı Burak Yılmaz uçuracak
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 12.01.2019

’ın hocası, ’dan yeniden ‘gol makinesi’ yaratmaya kararlı. Ljajic, Oğuzhan ve Dorukhan pasları, Q7 ortaları, Babel de gizli santrfor olarak Burak’ı destekleyecek

kampını tamamlayarak 'ta, oyun sistemi değişti. Yönetimi ikna ederek 'ı transfer ettirmeyi başaran , 2 sezondur ısrarla istediği Burak'a o kadar güveniyor ki, kampta takımını adeta golcü oyuncuya göre hazırladı. Araya adam kaçırarak gol pozisyonu yakalama çalışması yaptıran Güneş'in bunu yaptırmaktaki amacı, tecrübeli forvetten yeniden bir 'gol makinesi' yaratmak. Burak, Antalya kampında takımdan ayrı olarak çalışsa da; takım ise çalışmalarını sanki Burak varmış gibi yaptı.

KİLİT OYUNCULAR VAR

Güneş'in bu yeni sisteminde kilit oyuncular var. En önemlileri; orta sahada Burak ile paslaşmayı sağlayacak ve onu sürekli araya kaçıracak olan Ljajic, Oğuzhan ve Dorukhan üçlüsü. Üç oyuncudan da pas oranında yüksek isabet isteyen Güneş'in, Burak'a yardımcı olarak belirlediği oyuncu ise Babel. Hollandalı yıldızdan ikinci santrfor gibi sürekli ceza sahasına girmesini isteyen Güneş'in, Quaresma planı ise yine aynı. Tecrübeli teknik adamın Burak ceza sahana girmeden hızlı ortalar yapılması isteği, Quaresma tarafından kampta bol bol çalışıldı

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